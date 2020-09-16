Напавший на арбитра Роман Широков может получить два года тюрьмы

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Марина Неруцких
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На футболиста заведено уголовное дело после избиения футбольного судьи Никиты Данченкова на любительском матче.

Напавший на арбитра Роман Широков может получить два года тюрьмы

Фото: РИА Новости / Владимир Песня

Избивший арбитра Никиту Данченкова футболист Роман Широков может отправиться в тюрьму на срок до двух лет. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказал адвокат потерпевшего Александр Островский.

По словам юриста, два года — это максимальный срок наказания по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

При этом адвокат Данченкова не согласен с решением правоохранителей и считает, что действия бывшего футболиста «Зенита» нужно квалифицировать по более тяжкой статье, как «Покушение на убийство».

«Широков угрожал, а потом привел свои угрозы в исполнение. Он сначала ругался матом, затем сбил с ног и с размаху ногой по голове ударил. А удар футболиста имеет страшную силу — ноги обуты в бутсы с шипами… Поэтому если бы Никита не прикрыл голову рукой с часами, то мы бы скоро на 40 днях собирались», — цитирует Островского издание.

Инцидент произошел еще 10 августа во время любительского матча, проходившего в рамках турнира «Московский кубок селебрити». В ходе игры Широков оказался один на один с игроком другой команды. Возникла спорная ситуация, но арбитр не стал останавливать матч. Экс-зенитовиц прокомментировал данные действия Данченкова нецензурными словами. Арбитр потянулся за красной карточкой, невзирая на требование Широкова не сметь удалять его с поля. Увидев, что Данченков не обращает на его слова никакого внимания, Широков наносит арбитру удар кулаком в лицо, после которого судья падает, а футболист пытается «добить» его ногами.

По факту нападения Никита Данченков написал заявление в полицию. 14 сентября стало известно, что после проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что футболист Широков отказался «договариваться» с судьей, которого избил.

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