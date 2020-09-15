Футболист Широков отказался «договариваться» с судьей, которого избил

Футболист Роман Широков отказался «договариваться» и мириться с избитым им судьей Никитой Данченковым. По словам адвоката спортсмена — Вадима Лялина, его подзащитный признает свою вину и готов понести наказание. Лялин также рассказал 5-tv.ru, что Широков согласен выплатить материальную компенсацию, если так решит суд и сумму в качестве морального ущерба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на футболиста Романа Широкова избившего судью во время любительского матча, возбуждено уголовное дело по статье 115 (Умышленное причинение легкого вреда здоровью).