«Закричал, как зверь и заплакал»: Джигурда эпатировал в программе Кудрявцевой
Телеведущая сообщила, что скандальный актер разделся и показал ей татуированную спину.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что новым гостем ее шоу «Секрет на миллион» стал актер Никита Джигурда. Выпуск еще не вышел на телеэкраны, но, как обещает ведущая, будет «горячим». Дело в том, что скандально известный артист разделся прямо в студии шоу, передает слова Кудрявцевой teleprogramma.pro.
«Спина у него, кстати, знатная — вся в татуировках! Он мне с большим удовольствием ее продемонстрировал», — отметила звездная блондинка.
Лера Кудрявцева в студии программы «Секрет на миллион».
Сутью программы, которую ведет Валерия, является то, что знаменитости раскрывают свои самые страшные тайны и получают за это деньги. В финале шоу, Когда Джигурда подошел к главному вопросу, он не смог сдержать своих эмоций, чем сильно шокировал собравшихся.
«Прочитав вопрос, который стоит один миллион рублей, Никита закричал, как раненый зверь. И заплакал. Я глазам своим не поверила», — поделилась Лера Кудрявцева.
Артист Никита Джигурда получил широкую известность во многом из-за своего эксцентричного образа. Драки, скандалы, неоднозначные видеоклипы — все то, с чем связано имя Никиты Джигурды.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что заступившегося за Ефремова Джигурду прогнали со съемок программы «Пусть говорят».
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