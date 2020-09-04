Заступившегося за Ефремова Джигурду прогнали со съемок программы «Пусть говорят»

Во время съемок одного из выпусков программы «Пусть говорят» произошел неприятный инцидент. По сообщению «Экспресс газеты», под конец телепередачи на площадку вышел Никита Джигурда и заявил, что ведет отдельное расследование по делу актера Михаила Ефремова.

Актер, перебивая всех участников шоу, назвал фейком видео с пьяным артистом, которого под руки выводят из разбитого автомобиля после смертельного ДТП. Джигурда вел себя настолько напористо, что через несколько минут его пришлось выпроводить со съемочной площадки силами охраны.

«Я не уйду отсюда», — заявил эпатажный актер, когда его пытались выгнать.

Также артист добавил, что признание вины Михаила Ефремова ничего не значит, и он якобы сделал такое заявление, чтобы получить условный срок вместо реального.

Михаила Ефремова обвиняют в нарушении правил дорожного движения в нетрезвом виде, повлекшем за собой смерть человека — 57-летнего работника курьерской службы Сергея Захарова. Приговор артисту огласят 8 сентября.

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