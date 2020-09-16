«Он был в аду»: Адвокат Максима Марцинкевича подозревает, что Тесака могли убить

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Молодцова Анна
Эксклюзив 258

Защитник националистане не верит в то, что предсмертную записку его клиент написал по собственному побуждению.

Фото, видео: www.globallookpress / Maksim Martsinkevich/vk.com; 5-tv.ru

Адвокат Алексей Михальчук, представлявший интересы Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак, не верит в версию самоубийства националиста. Сообщение о смерти 36-летнего мужчины в СИЗО Челябинска появилось 16 сентября. В камере рядом с телом Тесака лежала предсмертная записка.

Как рассказал юрист, сразу после известия о смерти Марцинкевича, он позвонил его отцу, чтобы подтвердить произошедшее. По  словам Михальчука, родитель его подзащитного не верит, что сын мог принять решение свести счеты с жизнью. Более того, отец Марцинкевича заявил, что его наследника три месяца «прятали» от адвоката и не давали возможности увидеться с  местными защитниками в Краснодаре.

«А 9 сентября, когда стало известно, что он едет в Москву на проверку неких признательных заявлений, явок с повинной так называемых в сфере правоохранительных органов, — вот к нему зашел адвокат, он заявил, что он был в аду, и на него оказывалось просто беспрецедентное давление психологическое и физическое», — сказал Михальчук в беседе с 5-tv.ru.

Адвокат рассказал, что из-за этого Марцинкевич был вынужден подписать «некие» документы, где он признался в преступлениях, которые на самом деле якобы не совершал. Именно после этого, заявил Михальчук, возникли «серьезные сомнения», что причиной смерти Тесака стало самоубийство.

Кроме того, юрист не верит в то, что предсмертную записку Марцинкевич написал по собственному побуждению.

«Когда вот эту записку (нашли — Прим. ред.), которая сейчас в паблик вышла, о том, что он извиняется перед начальником СИЗО за свое самоубийство, — тут уже, что называется, уши кроличьи начали из шляпы торчать просто в полный рост. Я на 100% уверен –это мое субъективное мнение и субъективное мнение отца, — я уверен, что Марцинкевич никогда бы такой фразы не написал. Только единственная цель этой фразы — показать, что он под принуждением эту записку написал», — считает адвокат.

Михальчук подчеркнул, что в связи с этим отец Марцинкевича попросил юриста представлять его интересы и добиваться возбуждения уголовного дела об убийстве. Адвокат обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить все обстоятельства произошедшего и дать соответствующую оценку. Защитник считает, что следователи должны выяснить, почему Тесаку не давали видеться с адвокатом, кто оказывал на него давление, а также изучить все возможные версии случившегося.

По словам Михальчука, на Марцинкевича, возможно, пытались «повесить» даже убийство.

«По той информации, которой я сейчас располагаю, чуть ли не убийство на себя Марцинкевича вынудили взять. А убийство у нас — это до пожизненного лишения свободы. Что там конкретно — я думаю, что это не составит проблем разобраться: куда он ехал, что за следователь его вызвал, какие явки с повинной он там должен был проверить. Я думаю, что в ближайшее время мы об этом узнаем. И мы намерены все для этого сделать, чтобы эта информация стала достоянием общественности», — сказал защитник.

Лидер движения «Реструкт»* Максим Марцинкевич был обнаружен мертвым утром 16 сентября в своей камере в СИЗО-3 Челябинска.

В 2017 году Марцинкевич был приговорен к десяти годам лишения свободы за разбой, хулиганство и умышленное причинение вреда имуществу. Позднее срок заключения был сокращен до восьми лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что написал Максим Марцинкевич в предсмертной записке.

* — организация запрещена в РФ.

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