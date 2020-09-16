Стало известно, что написал в прощальной записке Максим Марцинкевич
По предварительной информации, 36-летний видеоблогер покончил с собой в СИЗО-3 Челябинска
Фото: ТАСС / Новодережкин Антон; 5-tv.ru
Найденный мертвым Максим Марцинкевич оставил предсмертную записку. В послании 36-летний заключенный СИЗО-3 Челябинска просит прощения у администрации изолятора за доставленные неудобства. Кроме того, осужденный попросил отправить письмо своей гражданской жене, проживающей в Екатеринбурге. По предварительной информации, почерк на записке действительно принадлежит Марцинкевичу.
Утром 16 сентября лидера движения «Реструкт»* Максима Марцинкевича, более известного по прозвищу Тесак, обнаружили в его камере без признаков жизни. Проведенный комплекс реанимационных мероприятий результата не принес.
В 2017 году Марцинкевич был приговорен к десяти годам лишения свободы за разбой, хулиганство и умышленное причинение вреда имуществу. Позднее срок заключения был сокращен до восьми лет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Максим Марцинкевич умер в СИЗО.
* — организация запрещена в РФ.
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