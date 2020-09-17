СК возбудил уголовное дело по массовому захоронению времен ВОВ в Ленинградской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения в Ленинградской области массового захоронения времен Великой Отечественной войны. В Лужском районе в 1941 году фашисты устроили пересыльно-фильтровочный лагерь «Дулаг-320» для советских военнопленных.

«На одном из земельных участков в городе Луга были извлечены скелетированные останки 134 человек, среди которых были женщины и дети. Сотрудниками Следственного управления изучаются архивные и научно-исторические данные в части преступлений совершенных в годы Великой Отечественной войны против мирного населения», — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ленинградской области по взаимодействию со СМИ Мария Добрынина.

Согласно архивным данным, концлагерь отличался жестоким режимом, там часто устраивали показательные расстрелы. Сейчас в Луге и окрестностях продолжают работать криминалисты и поисковики из отряда «Витязь». Одна из главных задач следствия — установить имена погибших.