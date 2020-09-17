Разрушительный ураган «Айла» надвигается на Петербург
Мощные потоки воздуха, оставившие без света жителей 150 городов Финляндии, достигнут Северной столицы 18 сентября.
Фото: ТАСС / Смирнов Владимир
Мощный ураган «Айла» приближается к Санкт-Петербургу. Как сообщают в ГУ МЧС по городу и области, 18 сентября ожидается усиление северного, северо-западного ветра порывами до 15-18 м/с. Ночью и утром порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду.
Жителям Петербурга рекомендовано позаботиться о безопасной парковке личных транспортных средств, а также избегать маршрутов, проходящих в непосредственной близости от рекламных щитов, ветхих строений, больших деревьев, мостов, эстакад и линий электропередачи.
Как сообщают «Известия», накануне ураган «Айла» оставил без света около 60 тысяч домов в 150 городах Финляндии. В ряде областей соседнего государства порывы ветра достигали 30 метров в секунду.
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