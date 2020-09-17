«Я не боюсь смерти»: 5-tv.ru публикует последнее письмо «Тесака» возлюбленной

В распоряжении 5-tv.ru попало письмо Максима Марцинкевича по прозвищу «Тесак», написанное им непосредственно перед суицидом СИЗО № 3 города Челябинска. Судя по содержанию послания, адресованному возлюбленной, заключенный размышляет о прожитой жизни. Своей девушке он признается, в том числе и в серьезных преступлениях — «идеологически обоснованных убийствах». А также пишет, что испытывает по этому поводу угрызения совести.

«Привет, моя любимая Рыська! Ты прости меня за то, что я это сделал. Но другого пути для себя я не вижу. А с тебя специально взял обещание до конца кино смотреть. Я-то свои перспективы очень внимательно изучил за полгода в Красноярске. Абсолютно никаких шансов на более-менее нормальный исход. Да и, плюс, после всего, я уже не я. Как атеист и либертарианец, я не боюсь смерти», — пишет националист.

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В послании он заявляет, что его жизнь сложилась не так как надо, и винить за это он может только себя.

«Конечно, если бы в 16 лет мне в руки попала бы не „Моя борьба“, а „Овцы в волчьих шкурах“, то, скорее всего, вся моя жизнь пошла бы иначе. Стал бы я не НС, а либертарианцем, не насовершал целой кучи идеологически обоснованных убийств, не сидел бы в тюрьме, и вот сейчас на пересылке в Челябинске не готовился бы совершить самоубийство», — говорится в послании.

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Тот факт, что в Марцинкевиче заговорила совесть подтверждает еще один абзац из его письма. В нем он напоминает о проекте, который развенчивает его предыдущие взгляды: националистические, социалистические и религиозные. Их «Тесак» характеризует, как «заблуждения».

«Я тебе этого, конечно, не мог сказать, но я надеялся с его помощью искоренить то зло, что я принес. Я говорю и о своих прямых жертвах, и о тех, кого я сагитировал и об их жертвах. Ведь если так взять, то это тысячи загубленных жизней!» - пишет заключенный

В конце своего послания «Тесак» попросил близкую подругу поддержать его семью после смерти и постараться самой стать счастливой, несмотря на его суицид.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Максим Марцинкевич в предсмертной записке просил передать письмо своей девушке.

Лидер движения «Реструкт»* Максим Марцинкевич 16 сентября был обнаружен в своей камере без признаков жизни. Проведенный комплекс реанимационных мероприятий результата не принес. «Тесак» в 2017 году был приговорен к десяти годам лишения свободы за разбой, хулиганство и умышленное причинение вреда имуществу. Позднее срок заключения был сокращен до восьми лет.

* — организация запрещена в РФ.