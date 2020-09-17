Подруге Тарзана может грозить еще один тюремный срок

Подруга Сергея Глушко (Тарзан) Анастасия Шульженко может оказаться за решеткой из-за публикации фото и видео интимного характера. 28-летняя девушка пришла на программу «На самом деле» на Первом канале, где рассказала про близкие отношения с супругом Наташи Королевой и показала откровенные фотографии. В частности, Шульженко обнародовала провокационное видео, на котором они вместе с Тарзаном стоят голые в ванной.

Как пояснил адвокат и кандидат юридических наук Янис Юкша, уголовное дело в отношении подруги стриптизера может быть возбуждено, если данные кадры сочтут порнографическими материалами. По его словам, публикация фото и видео подобного рода приравнивается к распространению порнографии, что может грозить наказанием от двух до пяти лет лишения свободы. Однако перед этим проводится соответствующая экспертиза.

«Проводится соответствующая экспертиза, и данные кадры или файлы могут быть признаны порнографическими. Уголовное дело возбуждается в случае наличия обращения, а также экспертной оценки, согласно которой тот или иной кадр признается порнографическим. Там, кстати, свои критерии. Скажем, на таких материалах должен быть изображен половой орган и прочее, и прочее», — заявил юрист в интервью iReactor.

Скандал вокруг измены Тарзана Наташе Королевой начался после того, как певица обратилась в полицию из-за кражи у нее драгоценностей в ее отсутствие. Известно, что пока она была на отдыхе, ее супруг пригласил к себе двух женщин, среди которых была Шульженко. Как позднее заявил Глушко, посетительницы одурманили его неким веществом, и с одной их них он вступил в половую связь, находясь в неадекватном состоянии. Тем не менее, сама Шульженко заявила, что с Тарзаном встречается уже полтора года, а к краже не имеет никакого отношения. Кроме того, она призналась, что интимное видео со стриптизером сняла на память, а не для того, чтобы шантажировать мужа певицы.

Ранее 5-tv.ru писал, что думает Наталья Штурм об отношении Королевой к изменам Тарзана.