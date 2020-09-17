«Прощает и будет прощать»: Наталья Штурм об отношении Королевой к изменам Тарзана

Измена Сергея «Тарзана» Глушко за время отсутствия Наташи Королевой в середине августа — лишь одиночный пример его промискуитета, уверена коллега певицы Наталья Штурм. Артистка опубликовала разгромный пост в Instagram, в котором написала о беспорядочных половых связях стриптизера. По ее мнению, это происходит с молчаливого согласия знаменитой жены.

«Наташа поменяла продуктивного и любящего ее Игоря Николаева на стриптизера Тарзана, не простив Николаеву измен, которые запросто прощает Тарзану. И будет прощать впредь, без сомнений. Украденные бриллианты — значит, это цена жизни с таким шикарным кобелиной, как Сережа», — заявила Штурм.

Instagram @nataliashturm

Автор поста уверена: Королева любит супруга и давно смирилась с тем, что он пользуется слишком большой популярностью среди дам. Исполнительница песни «Школьный роман» вспомнила слова самой Наташи, которая рассказала о раздельном проживании с мужем. Она с ребенком обитает за городом, а Таразан в Москве — якобы после работы ему удобнее ночевать в городе.

«Ну, согласитесь, такой кобелина — один, разгоряченный после эротического шоу?! Наташа просто уговорила себя не реагировать на его адюльтеры. И так будет всегда. Может это ее заводит», — добавила автор поста.

Как писал 5-tv.ru, на прошлой неделе Королева обратилась в полицию с заявлением о краже ювелирных изделий на сумму в пять миллионов рублей и трех тысяч евро. По ее словам, хищение произошло месяцем ранее, когда она была в отпуске. Певица уверяет, что за время ее отсутствия дома к мужу приходили две малознакомые женщины. Этих дам она и подозревает в воровстве. После этого Тарзан выступил с публичным заявлением, в котором признался в измене. При этом артист уточнил, что злоумышленницы опоили его, соблазнили и в результате обокрали.

«Произошел инцидент, я изменил своей жене. Я говорю это, потому что не буду вторым Михаилом Ефремовым. Это сделал я, и отвечать за это я буду перед Богом и перед своей женой», — заявил тогда Глушко. Хотя впоследствии удалил это видеооткровение.

«То, что Тарзан обвинил во всем женщин, которые бессовестно его опоили волшебным снадобьем — это вранье, ведь перед тем как вырубиться, он не забыл надеть презерватив с пупырышками, о чем наивно поведал общественности. Но мне единственное, что не понравилось, это сравнение с Ефремовым. Это диаметрально противоположное уровни. Как небо и земля. К тому же, никакого раскаяния у Тарзана нет», — заключила Штурм.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Тарзан удалил видео с признанием в измене Королевой?