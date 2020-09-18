Петербуржцев лишают возможности защитить свое жилье от воров

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Коммунальщики массово рассылают «письма счастья» с требованием снять решетки с окон.

Фото, видео: ТАСС / Рубцова Юлия; 5-tv.ru

Жители Петербурга стали массово получать письма счастья — коммунальщики требуют убрать решетки с окон квартир. В большинстве случаев люди ставят их самовольно — согласовать стоит дороже, чем установить.

Но почему жилищники вспомнили об этом именно сейчас? — Разбирался Алексей Полторанин.

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