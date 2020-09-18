Легкомоторный самолет разбился под Ульяновском
В результате авиакатастрофы погиб пилот.
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Фото, видео: ТАСС / МЧС России; 5-tv.ru
В районе села Красное Сюндюково Ульяновской области разбился легкомоторный самолет. Пилот погиб. Сейчас на месте работают спасатели. По предварительным данным аэроплан опылял поля, но из-за сильного ветра пилот не справился с управлением.
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