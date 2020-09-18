Росстат назвал пиковый возраст смертности

Средняя продолжительность жизни в России достигла исторического максимума — 73,4 года. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на данные Росстата. Самый частый период ухода из жизни мужчин — 65-69 лет. Скончавшихся в этом возрасте по итогам 2019 года насчитывалось 123,7 тысячи человек. За ним следует показатель 60-64 года — 119 тысяч человек. Вместе с тем 95,6 тысячи россиян мужского пола умерли в 80-84 года, 94 тысячи человек — в 70-74 года, а 88,5 тысячи мужчин — в 55-59 лет.

Российские женщины, в среднем, уходят из жизни значительно позднее. Большинство их смертей — 185 тысяч — в прошлом году пришлось на возраст 80-84 года. 105,6 тысячи россиянок умерли в 75-79 лет. Дальнейшие показатели не опускаются ниже 60-лет: 79 тысяч скончались в 70-74 года, 77 тысяч — в 65-69 лет и 57,3 тысячи — в 60-64 года.

Как отмечают специалисты десятилетняя разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин объясняется тем, что представители сильного пола чаще злоупотребляют вредными привычками, испытывают больший стресс и легкомысленнее ведут себя за рулем. При этом главными причинами смертности остаются сердечно-сосудистые заболевания и онкология.

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