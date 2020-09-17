Рекордное число заразившихся COVID-19 зафиксировали на Украине

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За последние сутки там выявлено более трех с половиной тысяч новых случаев — это самый высокий показатель с начала пандемии.

Фото, видео: Depositphotos / alexandersr; 5-tv.ru

На Украине зафиксировали рекордное число заразившихся коронавирусом. Только за последние сутки там выявлено более трех с половиной тысяч новых случаев. Это самый высокий показатель с начала пандемии. Глава украинского Минздрава заявил, что большинство инфицированных переносит болезнь в средней или в тяжелой форме.

В целом в мире статистика заболеваемости и смертности от COVID-19 стремительно идет вверх. Число заразившихся уже превысило 30 миллионов человек, а количество летальных исходов близится к миллиону. Лидер списка по распространению инфекции - США, на сегодня там выявлено почти семь миллионов случаев. На втором месте – Индия, на третьем — Бразилия.

В России ситуация стабильная. Суточный прирост держится примерно на одном уровне. За последние 24 часа выявлено 5762 новых случая. Выздоровевших - почти столько же. Представитель Всемирной организации здравоохранения в нашей стране назвала действия российских властей по борьбе с инфекцией беспрецедентными. И отметила, что в России колоссальные объемы тестирования: наша страна в числе лидеров по количеству проведенных тестов на коронавирус.

 

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