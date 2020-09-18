Правоохранители задержали предполагаемого убийцу двух девочек в Рыбинске. Мужчину разыскивали три дня.

«В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу об убийстве двух сестер 2006 и 2011 годов рождения в Ярославской области (ч. 2 ст. 105 и ч. 4 ст. 131 УК РФ) по подозрению в совершении указанных преступлений в городе Рыбинске сотрудниками МВД России задержан ранее судимый сожитель матери убитых девочек», — сообщила Официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ближайшее время мужчину доставят к следователям для проведения необходимых следственных действий.

5-tv.ru

Шокирующее преступление произошло 15 сентября. Вернувшаяся с работы женщина, обнаружила в квартире двух своих дочерей мертвыми. Девочек семи и 13 лети буквально исполосовали ножом.

Под подозрение сразу же попал сожитель дамы. Мужчина ранее уже был судим за убийство ребенка. Жителя Рыбинска сразу же объявили в федеральный розыск. Расследование уголовного дела взял под личный контроль взял председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места убийства под Ярославлем, где мужчина зарезал детей сожительницы.