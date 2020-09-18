Первые кадры с места задержания предполагаемого убийцы двух девочек в Рыбинске
Мужчина был задержан через три дня после чудовищного преступления.
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Фото, видео: ВКонтакте @rweek; 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru появились первые кадры с места задержания предполагаемого убийцы двух девочек в Рыбинске. Чудовищное преступление было совершено 15 сентября. Тела девочек семи и тринадцати лет с многочисленными ножевыми ранениями в квартире нашла их мать, вернувшаяся с работы.
Под подозрение сразу же попал пропавший сожитель дамы. Мужчина ранее уже был судим за убийство ребенка.
Предполагаемого убийцу детей нашли и задержали в Рыбинске. В СМИ проходила информация, что мужчина якобы хотел покончить с собой, однако источник 5-tv.ru опроверг эти слухи.
В ближайшее время мужчину доставят к следователям для проведения необходимых следственных действий.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места убийства под Ярославлем, где мужчина зарезал детей сожительницы.
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