«Русалки»: Судзиловская показала, как надо выглядеть в купальнике
Фото было сделано во время кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи.
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Фото, видео: Instagram @olesya_sudzilovskaya
Актриса Олеся Судзиловская выложила на личной странице в Instagram фото с подругами на пляже в Сочи. Все они были там во время фестиваля «Кинотавр». Но фанатов поразило лишь то, какие потрясающие фигуры у всех фигурирующих на снимке.
«Нимфы „Кинотавра“!» — назвала снимок Судзиловская.
Актриса позирует на фото оператора Федора Глазачева вместе с режиссером Оксаной Михеевой, продюсером Анастасией Кувуновской, актрисой Анной Чуриной и женой актера Андрея Бурковского Ольгой. Все женщины на фото — стройные, подтянутые и моложавые.
Фанаты Судзиловской пришли в полный восторг.
«Боже, какие все стройненькие, прелесть девочки!»;
«Хороши русалки»;
«Олеся, вы стройняшка такая»;
«Красотки нереальные. Мне одной кажется, что русские девчонки самые красивые?» — написали Судзиловской в комментариях.
Актрису Олесю Судзиловскую часто называли одной из самых красивых и соблазнительных женщин на телеэкранах России. В свои 46 лет она доказывает, что не зря ей достались такие эпитеты.
Ранее 5-tv.ru писал про подробности личной жизни Олеси Судзиловской.
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