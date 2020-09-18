«Русалки»: Судзиловская показала, как надо выглядеть в купальнике

Актриса Олеся Судзиловская выложила на личной странице в Instagram фото с подругами на пляже в Сочи. Все они были там во время фестиваля «Кинотавр». Но фанатов поразило лишь то, какие потрясающие фигуры у всех фигурирующих на снимке.

«Нимфы „Кинотавра“!» — назвала снимок Судзиловская.

Актриса позирует на фото оператора Федора Глазачева вместе с режиссером Оксаной Михеевой, продюсером Анастасией Кувуновской, актрисой Анной Чуриной и женой актера Андрея Бурковского Ольгой. Все женщины на фото — стройные, подтянутые и моложавые.

Instagram @olesya_sudzilovskaya

Фанаты Судзиловской пришли в полный восторг.

«Боже, какие все стройненькие, прелесть девочки!»;

«Хороши русалки»;

«Олеся, вы стройняшка такая»;

«Красотки нереальные. Мне одной кажется, что русские девчонки самые красивые?» — написали Судзиловской в комментариях.

Актрису Олесю Судзиловскую часто называли одной из самых красивых и соблазнительных женщин на телеэкранах России. В свои 46 лет она доказывает, что не зря ей достались такие эпитеты.

Ранее 5-tv.ru писал про подробности личной жизни Олеси Судзиловской.