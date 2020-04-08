Олеся Судзиловская рассказала, почему рыдала в пиджак Николая Баскова перед собственной свадьбой

Российская актриса Олеся Судзиловская откровенно рассказала об отношениях с мужем. Артистка и ее супруг Сергей Дзебань сыграли свадьбу в 2009 году и счастливы в браке уже больше десяти лет. Вот только и их идеальная пара переживала тяжелые периоды.

Так, например, звезда рассказала, как за неделю до свадьбы рыдала «в лацканы роскошного пиджака» Николая Баскова в его автомобиле. Певец тогда спросил, из-за чего его подруга так переживает.

«Понимаешь, это ведь на всю жизнь…» — ответила ему артистка.

На это позитивный Николай Басков шутливо заявил — «не понравится — разведемся».

«Позже это стало нашим семейным девизом. А Коля, кстати, был Сережиным свидетелем на свадьбе», — поделилась Судзиловская.

Кинозвезда рассказала, что не так давно она и Сергей Дзебань отметили одиннадцатилетние брака. По словам актрисы, супруг всегда помогает ей в работе. Последним опытом их совместного творчества стало видео кинопробы, которое они снимали дома до глубокой ночи.

«Какое счастье, что я встретила мужчину, давшего мне абсолютную свободу! Могу одеваться как хочу, пойти на вечеринку одна, если у мужа не получается, или взять за компанию, опять же, кого хочу, и самое главное — сниматься в любых ролях, которые нравятся», — цитирует «Караван историй» знаменитость.

Ранее 5-tv.ru писал, что Олеся Судзиловская поразила фанатов невероятным образом в «космическом» платье.