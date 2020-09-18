Леонид Ярмольник перегородил дорогу шлагбаумом в Подмосковье

Актер Леонид Ярмольник перекрыл дорогу шлагбаумом в деревне Подушкино в Московской области. Об этом сообщает московское управление МВД.

Сообщается, что туда направлен сотрудник отдела уголовного розыска. Обстоятельства уточняются.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Подмосковье нашли новорожденную девочку.