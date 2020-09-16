В Подмосковье на лавочке найдена новорожденная девочка

Новорожденная девочка была найдена ранним утром на лавочке в Люберецком районе Подмосковья. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональный главк МВД.

«Сегодня в 05:20 в дежурную часть 2 Отдела полиции МУ МВД России „Люберецкое“ поступило сообщение об обнаружении возле одного из домов на ул. поселок Калинина на лавочке новорожденной девочки в возрасте предположительно около одного месяца», — сообщила агентству начальник пресс-службы главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Правоохранители ведут розыск матери оставленного без присмотра младенца. Найденная девочка передана медикам для осмотра.