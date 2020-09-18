Восемь детей отравились парами хлора в бассейне одного из фитнес-клубов во Фрунзенском районе Петербурга. По предварительным данным, в спортивном учреждении произошел выброс хлора.

Как стало известно 5-tv.ru, пятеро детей с легкой и средней степенью тяжести отравления были госпитализированы. Трое пострадавших от госпитализации отказались.

Известно, что на момент ЧП в бассейне находились десять детей, их срочно эвакуировали.

В настоящий момент на месте происшествия работают бригады скорой помощи, а также сотрудники полиции.

Ранее 5-tv.ru писал, что в петербургской квартире обнаружили труп, заваленный мусором.