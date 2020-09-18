Восемь детей отравились парами хлора в фитнес-клубе в Петербурге — видео

|
Молодцова Анна
32

Пятеро пострадавших были госпитализированы.

Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Восемь детей отравились парами хлора в бассейне одного из фитнес-клубов во Фрунзенском районе Петербурга. По предварительным данным, в спортивном учреждении произошел выброс хлора.

Как стало известно 5-tv.ru, пятеро детей с легкой и средней степенью тяжести отравления были госпитализированы. Трое пострадавших от госпитализации отказались.

Известно, что на момент ЧП в бассейне находились десять детей, их срочно эвакуировали.

В настоящий момент на месте происшествия работают бригады скорой помощи, а также сотрудники полиции.

Ранее 5-tv.ru писал, что в петербургской квартире обнаружили труп, заваленный мусором.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
75.03
-0.16 88.96
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:33
«Просто пустые слова»: Брат погибшего в ДТП с участием стритрейсера Сортланда о его извинениях
20:30
Пять человек пострадали из-за урагана в Москве и Подмосковье
20:23
«Грудь пропала»: новый образ Ирины Шейк вызвал удивление
20:14
Восемь детей отравились парами хлора в фитнес-клубе в Петербурге — видео
20:11
Жители Сирии требуют убрать турецкие войска из страны
19:55
«Это фиаско, братан!» — Поклонники раскритиковали новое шоу Нагиева

Сейчас читают

Таролог рассказала, сколько на самом деле беременностей было у жены Петросяна
«Говорит с трудом»: звезда «Убойной силы» рассказал о состоянии Леонова-Гладышева
«Молимся за него»: Боярская объявила сбор денег для звезды «Убойной силы»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок