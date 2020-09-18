Труп обнаружен в петербургской квартире, заваленной мусором

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Марина Неруцких
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Жилище вскрыли после того, как его хозяйка не вышла на работу.

Фото, видео: ВКонтакте @kupchinonews, @taksidermist

Труп обнаружен в петербургской квартире заваленной мусором. Об этом 5-tv.ru сообщили сразу несколько источников. На месте работают сотрудники следственного комитета. Официального подтверждения данной информации пока нет.

Шокирующая находка была сделана в «двушке» в Купчино на юге Северной столицы. Сотрудники МЧС, полиции и ЖКХ нагрянули в жилище, после того как работодатели хозяйки квартиры инициировали ее поиски из-за неявки на работу.

Тогда же случайно выяснилось ужасающее состояние квартиры. Проверка по месту жительства оказалась невозможной, так как пройти внутрь не получилось — мусор доходил до потолка и стал высыпаться на лестничную площадку. Внутри признаков присутствия живого человека не было обнаружено, полицейских встретили только несколько голодных котов.

Тогда же стало известно, что у женщины был муж-инвалид, которого также очень давно никто не видел. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пропавшего мужчину родственники пытаются отыскать в заваленной под потолок мусором квартире.

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Труп обнаружен в петербургской квартире, заваленной мусором

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