Хозяйка «мусорной» квартиры верила, что дух утонувшего сына вселился в дочь ее соседки

|
Молодцова Анна
57

Сотрудники МЧС и полиции уже второй день разыскивают пропавшую женщину в заваленной хламом «двушке» на юге Петербурга.

Фото, видео: ВКонтакте @kupchinonews; 5-tv.ru

Соседи пропавшей хозяйки «мусорной» квартиры в петербургском районе Купчино рассказали, что у женщины был сын, который утонул 20 лет назад. Как рассказала дочь соседки Эльзы Кадыровой, женщина часто с ней общалась на улице, а во время одной из встреч заявила, что душа ее погибшего сына вселилась в девушку.

«Я иду домой, я ее встречаю. Был такой момент, я помню, я иду по лесу, и она идет с работы. И она говорит: „А вот знаешь, вот у меня сын в 2000 году в парке утонул, и я верю, что его душа реинкарнировалась в твою и то, что ты мой сын“», — сказала Анжелика корреспондентам 5-tv.ru.

В свою очередь, мама девушки заявила, что женщина была «абсолютно адекватной». По ее словам, муж-инвалид хозяйки апартаментов был слепой, и она около десяти лет назад выгуливала его у парадной. А потом он исчез, и соседка подумала, что мужчина умер.

Как сообщал 5-tv.ru, сотрудники МЧС, полиции и ЖКХ второй день разыскивают пропавшую женщину в заваленной хламом двухкомнатной квартире. Ранее в «двушке» был найден труп, предположительно, хозяина квартиры. Когда удалось вскрыть дверь помещения, пройти внутрь не представилось возможным – мусор доходил до потолка и стал высыпаться на лестничную площадку.

Читайте также

+11° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
75.03
-0.16 88.96
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:12
Духовник и медсправки: Адвокаты раскрыли схему освобождения Ефремова
21:54
Хозяйка «мусорной» квартиры верила, что дух утонувшего сына вселился в дочь ее соседки
21:52
«Русалки»: Судзиловская показала, как надо выглядеть в купальнике
21:40
Музею-бункеру под Смольным добавят еще один подземный уровень
21:31
Фото: Анна Седокова вышла замуж третий раз
21:28
После компрометирующего снимка с Семенович Губерниев рассказал о сексе по семь раз в день

Сейчас читают

Таролог рассказала, сколько на самом деле беременностей было у жены Петросяна
«Молимся за него»: Боярская объявила сбор денег для звезды «Убойной силы»
Провинциалка с амбициями: Кто такая Анастасия Шульженко, с которой Тарзан изменил Королевой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок