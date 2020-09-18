Хозяйка «мусорной» квартиры верила, что дух утонувшего сына вселился в дочь ее соседки

Соседи пропавшей хозяйки «мусорной» квартиры в петербургском районе Купчино рассказали, что у женщины был сын, который утонул 20 лет назад. Как рассказала дочь соседки Эльзы Кадыровой, женщина часто с ней общалась на улице, а во время одной из встреч заявила, что душа ее погибшего сына вселилась в девушку.

«Я иду домой, я ее встречаю. Был такой момент, я помню, я иду по лесу, и она идет с работы. И она говорит: „А вот знаешь, вот у меня сын в 2000 году в парке утонул, и я верю, что его душа реинкарнировалась в твою и то, что ты мой сын“», — сказала Анжелика корреспондентам 5-tv.ru.

В свою очередь, мама девушки заявила, что женщина была «абсолютно адекватной». По ее словам, муж-инвалид хозяйки апартаментов был слепой, и она около десяти лет назад выгуливала его у парадной. А потом он исчез, и соседка подумала, что мужчина умер.

Как сообщал 5-tv.ru, сотрудники МЧС, полиции и ЖКХ второй день разыскивают пропавшую женщину в заваленной хламом двухкомнатной квартире. Ранее в «двушке» был найден труп, предположительно, хозяина квартиры. Когда удалось вскрыть дверь помещения, пройти внутрь не представилось возможным – мусор доходил до потолка и стал высыпаться на лестничную площадку.