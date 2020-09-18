«Спасите Машу» — вдова Баталова об афере «друзей» знаменитого актера
Несколько дней назад появилась информация, что актриса Наталия Дрожжина и ее супруг Михаил Цивин якобы обчистили до копейки тяжело больную дочь Марию и вдову Гитану Леонтенко.
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Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова, 5-tv.ru
Вдова знаменитого советского актера Алексея Баталова Гитана Леонтенко рассказала в интервью 5-tv.ru о мошеннической схеме якобы друзей супруга, с которыми при жизни он довольно часто общался и даже успел посотрудничать: актрисой Наталией Дрожжиной и ее супругом Михаилом Цивиным.
«Я никогда никого не подозревала. Все ко мне приходят», — призналась Гитана Аркадьевна.
Подозрения возникли, когда они стали грубить и резко высказываться в ее адрес. По словам вдовы актера, Дрожжина и Цивин помогали решать семейные вопросы, постоянно приносили на подпись множество документов. Леонтенко предполагает, что именно тогда они подсунули ей генеральную доверенность.
«Они стали мне хамить. Особенно он. Я услышала слово опека. На Машу опеку?! <…> Они подписали у меня генеральную доверенность. Они мне подсовывали много бумаг. А я за это время была два раза в реанимации. Мне меняли хрусталик… Маму перевозили с кладбища… Я много подписывала», — рассказывает вдова Баталова.
Гитана Аркадьевна не скрывает шока от произошедшего и искренне верит, что СМИ и государство смогут защитить дочь актера.
«Я сама не верю что это возможно. Кабинет Лешин продали, что внизу. Треть квартиры у Маши отобрали. Это безжалостно!» — подчеркивает Леонтенко.
Она рассказала, что Маша, несмотря на диагноз ДЦП, ведет активный образ жизни — пишет сценарии, книги, у нее есть несколько наград.
«Она живет этим. Мы с Алешей жили, чтобы она была человеком. Спасите Машу! Они собрались над ней брать опеку. Они забирают ее пенсию», — подчеркивает шокированная женщина.
В настоящий момент Гитана Аркадьевна наняла с помощью друзей адвоката и планирует через суд добиваться правды.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, все имеющиеся в банках средства семьи Баталова предполагаемые мошенники уже забрали себе. Включая 107 тысяч долларов, хранившихся на личном счете 52-летней Марии, с детства страдающей ДЦП.
Сегодня появилась информация, что произошедшим в семье знаменитого актера заинтересовался лично глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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