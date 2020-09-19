«Я зависимый человек»: Стас Пьеха рассказал о срыве из-за наркотиков

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Василий Заика
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По словам певца, в момент передозировки он позвонил бывшей жене и попросил услышать голос сына.

«Я зависимый человек»: Стас Пьеха рассказал о срыве из-за наркотиков

Фото: РИА Новости / Нина Зотина

Внук народной артистки СССР Эдиты Пьехи в интервью рассказал о новом срыве из-за наркотиков. Как пишет сайт KP.RU, Стас Пьеха, который несколько лет назад публично признался в пагубной страсти, пережил передозировку запрещенными препаратами.

Исполнитель вспоминает, что в тот момент медики не давали никаких гарантий на выздоровление. Его жизнь держалась на волоске, и он умирал. Инцидент произошел во время работы на частном мероприятии.

«Была передозировка, жуткая паническая атака. А потом выяснилось, что у меня просто инфаркт. Это было на работе, пел на свадьбе. На девятой песне понял, что хочу уйти под пол. Я всю ночь фигачил… Очень стремно, страшно», — цитирует издание Стаса Пьеху.

Знаменитость вспоминает, что в тот момент он вспомнил о сыне и позвонил бывшей супруге с просьбой услышать голос мальчика. Стас Пьеха сообщил матери ребенка, что уходит из жизни.

«Я слушал его и рыдал. Самое страшное было, когда мне сказали, что у меня может быть разрыв сердца», — сказал внук Эдиты Пьехи.

После жуткого инцидента певец прибегнул к помощи специалистов и прошел реабилитацию. Свой наркотический срыв он объяснил ничем иным, как тягой к запрещенным веществам.

«Я зависимый человек», — заключил Стас Пьеха.

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