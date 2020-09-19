«Я зависимый человек»: Стас Пьеха рассказал о срыве из-за наркотиков
По словам певца, в момент передозировки он позвонил бывшей жене и попросил услышать голос сына.
Фото: РИА Новости / Нина Зотина
Внук народной артистки СССР Эдиты Пьехи в интервью рассказал о новом срыве из-за наркотиков. Как пишет сайт KP.RU, Стас Пьеха, который несколько лет назад публично признался в пагубной страсти, пережил передозировку запрещенными препаратами.
Исполнитель вспоминает, что в тот момент медики не давали никаких гарантий на выздоровление. Его жизнь держалась на волоске, и он умирал. Инцидент произошел во время работы на частном мероприятии.
«Была передозировка, жуткая паническая атака. А потом выяснилось, что у меня просто инфаркт. Это было на работе, пел на свадьбе. На девятой песне понял, что хочу уйти под пол. Я всю ночь фигачил… Очень стремно, страшно», — цитирует издание Стаса Пьеху.
Знаменитость вспоминает, что в тот момент он вспомнил о сыне и позвонил бывшей супруге с просьбой услышать голос мальчика. Стас Пьеха сообщил матери ребенка, что уходит из жизни.
«Я слушал его и рыдал. Самое страшное было, когда мне сказали, что у меня может быть разрыв сердца», — сказал внук Эдиты Пьехи.
После жуткого инцидента певец прибегнул к помощи специалистов и прошел реабилитацию. Свой наркотический срыв он объяснил ничем иным, как тягой к запрещенным веществам.
«Я зависимый человек», — заключил Стас Пьеха.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выглядят и чем занимаются «тайные» родственники знаменитостей из Петербурга.
Читайте также
87%
-0.16 88.96
0.33
Нашли ошибку?