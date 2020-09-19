Доктор Мясников назвал продукты, которые улучшают качество сна

Доктор Мясников, известный как ведущий одноименной программы на телеканале «Россия-1», перечислил продукты, которые положительно влияют на сон человека.

В эфире своего шоу врач объяснил, как мелатонин в организме человека отражается на качестве сна. Этот гормон вырабатывается при биохимических превращениях из аминокислоты триптофан. Мясников отметил, что в зимнее время года уровень мелатонина поднимается, именно поэтому людям больше хочется спать.

При недостатке гормона Мясников посоветовал употреблять в пищу больше бананов, яиц, помидоров, вишни, твердого сыра, орехов и меда.

На снижение мелатонина и, как следствие, ухудшение сна влияет свет от гаджетов. Для улучшения качества сна желательно не пользоваться телефоном и компьютером за четыре часа до него.

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