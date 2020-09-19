После неожиданного расставания с мужчиной многие девушки недоумевают, что было не так. Им кажется, что они все делали верно. Однако психолог Александр Шахов убежден, что некоторые женские поступки могут послужить триггером для мужчины.

Быть ему мамочкой

Забота и внимание женщины приятны, если они не переходят грань. Излишняя назойливость, постоянная опека, по-матерински заданные вопросы могут вызывать отторжение у мужчины. Не всем нужна вторая мама дома, большинство представителей сильного пола ждут от своих избранниц совсем другого.

Сюсюкать с ним

Перебор с ласковыми прозвищами может погубить отношения. В конфетно-букетный период, возможно, он и хочет быть для нее «зайкой» и «пупсиком». А вот при переходе на новый уровень лучше выбирать другие обращения, а о нежности просить напрямую, не играя в маленькую девочку.

Заменять им подружек

Доверять свои секреты, делить переживаниями с мужчиной можно и нужно. Но есть моменты, понять которые мужчине может быть сложно. Женские эмоции все же понимает только другая женщина. Многие бегут от дам, которые подменяют понятия возлюбленного и подруги.

Отказывать в сексе

Женщина имеет право воздержаться от любовных игр. Но недооценивать значение секса в отношениях двух полов нельзя. Пока женщина любит ушами и может получить сильнейшее наслаждение даже от мысли или переживания о чем-то, мужчине нужна постель. Через доверие и интимную близость он открывается своей второй половинке не меньше, чем она ему.

Решать за него

Додумывать за мужчиной опасно. Пока женщина успевает сама придумать несуществующую проблему, пережить ее и начать волноваться, а то и подозревать мужчину в измене, тот просто не понимает, о чем речь. Мужчины — существа более прямые, не нужно придумывать, чего они хотят. Лучше спросить обо всем напрямую и рассказать о своих переживаниях.

Ранее 5-tv.ru писал, какую женщину мужчина никогда не бросит.