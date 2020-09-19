В Минздраве не прогнозируют вторую волну коронавируса

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Марина Неруцких
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Появление новых случаев заражения COVID-19 в ведомости назвали сезонным подъемом.

В Минздраве не прогнозируют вторую волну коронавируса

Фото: Depositphotos / Pixinooo

Второй волны распространения COVID-19 в России не ожидается. Такое мнение высказал главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов. По словам специалиста, прогнозируется лишь незначительный подъем заболеваемости, сообщает ТАСС.

«Мы ожидаем, что все-таки это будет не вторая волна, а некоторый небольшой подъем заболеваемости. О второй волне нужно говорить тогда, когда полностью первая волна завершится, у нас пока еще только идет снижение заболеваемости после вот той первой волны», — цитирует агентство специалиста.

При этом представитель Минздрава считает, что появление новых случаев заражения COVID можно назвать сезонным подъемом заболеваемости. Специалист также предполагает, что такого всплеска, как в марте–апреле, скорее всего, уже не будет. Причиной осеннего роста случаев инфицирования COVID-19 Чуланов назвал начало учебного года и возвращение отпускников на рабочие места.

«Начинают формироваться новые школьные коллективы, студенческие и рабочие коллективы, многие вернулись из отпусков. Это приводит к более тесным социальным контактам и, соответственно, к некоторому росту заболеваемости», — отметил специалист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга.

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