Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга

Ученые из Ливерпульского университета, Йельского университета, Университетского колледжа Лондона и Медицинской школы Икона провели исследование и выяснили, что коронавирус может вызвать разрушительные последствия для человеческого мозга. Соответствующая научная публикация появилась в журнале Nature.

В исследовании отмечается, что у 62% исследованных добровольцев из Великабритании на основе COVID-19 была повреждена система кровоснабжения головного мозга, у 31% возникали проблемы с психическим состоянием — возникала спутанность сознания и длительное бессознательное состояние. У некоторых пациентов возникало душевное расстройство.

Самыми распространенными последствиями коронавируса стали такие заболевания как инсульт и энцефалит — воспаление тканей головного мозга. В результате последнего может развиться воспаление головного и спинного мозга, что вызывает симптомы как при рассеянном склерозе.

По оценкам ученых, с такими психоневрологическими последствиями сталкиваются до 50% переболевших коронавирусом. Специалисты также подчеркнули, что тяжесть последствий зависит от возраста пациента и его физического состояния.

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