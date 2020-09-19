Как выглядят и чем занимаются «Зачарованные» спустя 22 года

Самому магическому и таинственному сериалу 90-х «Зачарованные» в октябре исполняется 22 года. Он приковывал к телеэкрану внимание каждой девочки, заставлял фантазировать, подталкивал мечтать. Восемь сезонов шоу пролетели незаметно не только для зрителей, но и для самих актеров проекта. Они купались в лучах славы и любви, пророчили себе будущее в Голливуде, не подозревая, что в реальной жизни магия не всегда работает.

Алисса Милано

В сериале Милано сыграла главную роль — младшей зачарованной Фиби Холливэл, что сделало ее настоящей звездой. В молодости девушка полностью отдавала себя карьере, помимо актерской деятельности она вела развлекательные шоу и занималась музыкой. Позже Алисса признавалась, что ради этого даже пожертвовала здоровьем, избавившись от нескольких нежелательных беременностей.

Сейчас Милано 47 лет, она счастлива в своем втором браке со спортивным агентом Дейвом Бульяри, воспитывает сына и дочку. Актриса редко появляется на телеэкранах, зато львиную долю своего времени посвящает благотворительности и общественной деятельности. Алисса даже запустила акцию против запрета абортов на ранних сроках.

Instagram @milano_alyssa

Холли Мэри Комбс

Актриса исполнила главную роль зачарованной Пайпер Холливелл, которая умела замораживать предметы. Актерская карьера «ведьмочки» сложилась не так, как она того планировала. Зато магическим образом наладилась личная жизнь. После громкого развода с одним из членов съемочной группы сериала, которому она родила троих детей, она снова нашла свою любовь. Сейчас 46-летняя слегка располневшая Мэри Комбс вышла замуж за своего возлюбленного Майка Райана после трех лет отношений.

Актриса почти не снимается в кино и сериалах. Одна из немногих ее крупных ролей за последние годы — мать главной героини в популярном молодежном сериале «Милые обманщицы».

Instagram @thehmc

Шэннен Доэрти

Шэннен Доэрти сыграла старшую из трех зачарованных Прю Холливелл. Судьба этой актрисы, пожалуй, имела больше всего неожиданных виражей. После ухода из «магического» сериала со скандалом, она не оставила работу в кинематографе. Спродюсировала картину «Дом моих кошмаров», сыграла мать в фильме «Никто не хотел говорить», а в прошлом году даже снялась в известном сериале «Ривердэйл».

Несмотря на успехи в карьере, неприятные известия ей сообщили врачи. В 2015 у Шэннен Доэрти был обнаружен рак молочной железы. Онкологию успешно лечили химиотерапией, однако недавно стало известно, что актрисе диагностировали четвертую стадию рака. Сейчас 49-летняя Доэрти самоотверженно продолжает бороться с недугом, в чем ей помогает муж кинопродюсер.

Instagram @theshando

Роуз Макгоуэн

Эта актриса сыграла сводную сестру зачарованных Пейдж Мэтьюс и появилась на экранах лишь в восьмом сезоне, заменив Шэннен Доэрти. Роуз была и остается настоящей бунтаркой, вокруг ее персоны постоянно разворачиваются скандалы, но и сама звезда не перестает подливать масла в огонь. В 2019 году ее имя даже фигурировало в деле Харви Вайнштейна, которого актриса обвинила в изнасиловании.

После сериала «Зачарованные» карьера Макгоуэн пошла в гору. Она сыграла воительницу в фильме «Планета страха» и ведьму в «Конане-варваре».

В 2007 году Роуз попала в страшную автомобильную аварию. Солнечные очки, которые были на ней во время удара, повредили девушке лицо, что стало переломным моментом в ее жизни и образе. Макгоуэн пришлось перенести несколько пластических операций и кардинально сменить имидж.

Instagram @rosemcgowan

Джулиан МакМэхон

На момент съемок актеру, сыгравшему демона Коула Тернера, было 25 лет, сейчас уже 52. Джулиан стал настоящим любимчиком и секс-символом начала 2000-х. Несмотря на это он сам решил покинуть проект ради новых ролей. Снялся в другой популярном сериале «Части тела», что только добавило ему популярности и интереса у женщин. МакМэхон успел дважды развестись, а в 2014 году скрепил узами брака союз с коллегой по цеху Келли Паньягуой.

www.globallookpress / Supplied by FilmStills.net, Birdie Thompson

Брайан Краузе

Роль хранителя Лео Уайта принесла актеру колоссальную популярность, но после закрытия сериала крупных ролей ему больше не предлагали. На протяжении съемок в сериале Краузе строил отношения с актрисой Алисой Милано, хотя его герой встречался с зачарованной Пайпер Холливелл, отчего у пары возникали конфликты, и отношения пришлось разорвать. Сердце актера остается свободным по сей день.

www.globallookpress / Supplied by FilmStills.net; Instagram @briankrause21

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