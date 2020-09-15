Как выглядят и чем занимаются актеры «Каламбура» спустя 24 года

Первая серия журнала видеокомиксов «Каламбур» вышла на экраны в 1996 году. Шоу включало в себя несколько рубрик: «Деревня дураков», «Бар „Каламбур“», «Крутое пике», «Железный капут», «Сенсация любой ценой». При этом, все роли в программе исполняли всего пять человек, которые перевоплощались из «немых» жителей деревни, в членов экипажа падающего самолета и завсегдатаев пивного заведения. «Каламбур» сразу полюбился зрителю, а его актеры в одночасье стали узнаваемы на улице, что помогло им реализоваться как артистам комедийного жанра.

Вадим Набоков

В «Каламбуре» Вадим Набоков сыграл морячка из «Деревни дураков», вечно пьного посетителя в «Баре „Каламбур“», радиста Морзе в рубрике «Крутое пике» и Шранкеля в «Железном капуте».

Набоков был неравнодушен к сцене и юмору еще со студенчества. Во время обучения в Одесском политехническом институте он познакомился с будущими актерами «Каламбура» — Сергеем Гладковым Татьяной Ивановой. В перерывах между лекциями они выступали в виде клоунского комик-трио «Магазин Фу». А Иванова впоследствии даже стала женой Вадима Набокова и матерью двоих его детей.

Кадр из сериала «Каламбур»; ВКонтакте @vadym_nabokov

Татьяна Иванова

Профессиональная клоунесса Иванова в «Каламбуре» сыграла жену со скалкой из «Деревни дураков», официантку из «Бара», стюардессу и еще несколько эпизодических персонажей.

После закрытия журнала видеокомиксов она осталась творить на юмористическом поприще. Участвовала в фестивале «Умора», снималась в комедиях и юмористических шоу. Кроме того, посвятила себя семье и детям, которых родила в любви с коллегой Вадимом Набоковым. Примечательно, что в кадре законный супруг Татьяны чаще играл любовников ее персонажей.

Кадр из сериала «Каламбур»; ВКонтакте @tata_tv

Сергей Гладков

Сергей Гладков запомнился зрителям «Каламбура» как мужик из «Деревни дураков», неудачник в рубрике «Бар „Каламбур“», мисс Бурпл в «Крутом пике» и Дранкель в «Железном капуте».

Сергей Гладков учился в Одесском политехническом и уже в студенческие годы начал заниматься комедией. Он участвовал в СТЭМе — официальной Подмосковной лиге КВН, в том числе в качестве сценариста и режиссера. После закрытия «Каламбура» снялся в юмористических программах «Голые и смешные» и «Маски шоу», а после окончательно «вышел из кадра». Посвятил себя звукорежиссуре и написанию сценариев.

Кадр из сериала «Каламбур»; ВКонтакте @calambur_group

Юрий Стыцковский

До «Каламбура» Стыцковский выступал в дуэте «Сладкая парочка» вместе с еще одним будущим актером видеожурнала Алексеем Агопьяном. Стыцковский, будучи продюсером, руководил шоу «Каламбур» и выступал в нем как актер. Сыграл эксцентричного командора из «Крутого пике», байкера и повара в «Баре» и командира из «Железного капута». После «Каламбура» он в качестве режиссера создал еще несколько комедийных проектов: «Свет с того света», «Одинокий ангел» и другие.

Кадр из сериала «Каламбур»; ВКонтакте @calambur_group

Алексей Агопьян

Второй участник «Сладкой парочки» единственный из перечисленных, кто получил профессиональное актерское образование. Играл в «Маски-шоу», «Смешнее, чем кролики», «Смеховыжималка» и многих других шоу.

В «Каламбуре» он появился в образе медведя из «Деревни», второго пилота Дринкинса в «Крутом пике», бармена в рубрике «Бар», профессора в «Сенсации любой ценой».

Кадр из сериала «Каламбур»; ВКонтакте @calambur_group

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