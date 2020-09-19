В США умер автор книги «Форрест Гамп» Уинстон Грум

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Виктория Андреева
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Знаменитому американскому писателю было 77 лет.

В США умер автор книги «Форрест Гамп» Уинстон Грум

Фото: Wikimedia / Mississippi-Alabama Sea Grant

Выдающийся американский писатель, автор романа «Форрест Гамп» Уинстон Грум скончался в США в возрасте 77 лет, передает RadioTimes. Отмечается, что свои последние дни он провел на родине — в Фэрхоупе (штат Алабама). Причина смерти не разглашается.

Мэр города Кэрин Уилсон в своем Facebook разместила пост, где призналась: смерть такого великого писателя, как Уинстон Грум, — большая утрата.

«С глубокой печалью я разделяю кончину нашего дорогого друга Уинстона Грума. Город Фэрхоуп сегодня потерял знакового автора», — написала чиновница 16 сентября.

Губернатор штата Алабама Кэй Айви также разместила в соцсетях пост, где выразила соболезнования близким и родным писателя.

«С прискорбием сообщаю, что штат потерял одного из самых одаренных писателей. Он навсегда запомнится нам как создатель Форреста Гампа. Уинстон был одним из самых талантливых журналистов и авторов за всю историю Америки. Мы молимся вместе с его семьей», — высказалась Айви.

Широко известен Уинстон Грум стал после экранизации своего главного произведения — «Форрест Гамп» 1986 года. Вышедшая в июне 1994 года одноименная картина режиссера Роберта Земекиса впоследствии завоевала шесть «Оскаров». В частности, в номинации «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший актер» за безупречную игру Томаса Хэнкса.

Кадр из фильма «Форрест Гамп» (1994)

Помимо работы над драматическими произведениями Грум много писал в жанре документальной и исторической литературы. Причем основной тематикой таких книг была Гражданская война в США.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти отца основателя Microsoft.

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