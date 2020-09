«Настоящий Билл Гейтс»: умер отец основателя Microsoft

Отец Билла Гейтса, Билл Гейт-старший, умер в США в возрасте 94 лет. Об этом сообщил сам основатель Microsoft на личной странице в Twitter.

Гейтс посвятил своему отцу большое письмо на личном сайте. Там он поделился нежными воспоминаниями о детстве и юности, историями об отце. В основном они касаются о том, как тот поддерживал его во всех начинаниях в первые годы работы Microsoft. Будучи корпоративным адвокатом, отец помогал юридическими советами бесплатно.

Сам Гейтс был назван в честь отца и деда — Уильямом Генри Гейтсом. Его отец в юные годы отбросил приставку «второй», так что вслед за отцом стал «старшим». Из-за имени многие спрашивали у него, неужели он и «правда Билл Гейтс».

«Мой отец был „настоящим“ Биллом Гейтсом. Он был всем, чем я хочу быть, и я буду скучать по нему каждый день», — написал в заключение опечаленный миллиардер.

My dad was the “real” Bill Gates. He was everything I try to be and I will miss him every day.https://t.co/OnAEsmosNb