«Настоящий Билл Гейтс»: умер отец основателя Microsoft

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Анастасия Шадская
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Именно он много лет руководил работой благотворительного фонда The Bill & Melinda Gates Foundation.

«Настоящий Билл Гейтс»: умер отец основателя Microsoft

Фото: Facebook @BillGates

Отец Билла Гейтса, Билл Гейт-старший, умер в США в возрасте 94 лет. Об этом сообщил сам основатель Microsoft на личной странице в Twitter.

Гейтс посвятил своему отцу большое письмо на личном сайте. Там он поделился нежными воспоминаниями о детстве и юности, историями об отце. В основном они касаются о том, как тот поддерживал его во всех начинаниях в первые годы работы Microsoft. Будучи корпоративным адвокатом, отец помогал юридическими советами бесплатно.

Сам Гейтс был назван в честь отца и деда — Уильямом Генри Гейтсом. Его отец в юные годы отбросил приставку «второй», так что вслед за отцом стал «старшим». Из-за имени многие спрашивали у него, неужели он и «правда Билл Гейтс».

«Мой отец был „настоящим“ Биллом Гейтсом. Он был всем, чем я хочу быть, и я буду скучать по нему каждый день», — написал в заключение опечаленный миллиардер.

Почти с самого момента основания Биллом и его супругой Мирандой благотворительного фонда The Bill & Melinda Gates Foundation работу там взял на себя его отец. Он разбирался в просьбах заявителей на гранты, сам искал подходящих бенефициаров, а также много общался с получателями помощи.

Гейтс поблагодарил отца за все, что тот делал для него и сестер в детства. Именно отец после успеха Microsoft отучил его бросаться словом «невероятный». Он предложил сыну использовать его только в исключительных случаях, когда объект действительно заслуживает такой оценки.

«Быть сыном Билла Гейтса было невероятно», — просто описал он 64 года своей жизни рядом с покойным.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение Билла Гейтса о том, когда победят коронавирус.

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