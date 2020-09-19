Маршрутка и «скорая помощь» столкнулись в Москве

Карета «скорой помощи» и маршрутка столкнулись на Свободном проспекте на востоке Москвы. От удара микроавтобус с медиками перевернулся.

По информации 5-tv.ru, двое человек пострадали. Информация уточняется.

«На Свободном проспекте в результате столкновения двух транспортных средств, произошло опрокидывание на бок одной из автомашин», — подтвердили информацию о произошедшем в столичном главке МВД.

По уточненной информации, пострадавших выросло до четырех человек.