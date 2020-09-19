Маршрутка и «скорая помощь» столкнулись в Москве
От удара автомобиль с медиками перевернулся.
Фото: www.globallookpress.com / Oskar Eyb
Карета «скорой помощи» и маршрутка столкнулись на Свободном проспекте на востоке Москвы. От удара микроавтобус с медиками перевернулся.
По информации 5-tv.ru, двое человек пострадали. Информация уточняется.
«На Свободном проспекте в результате столкновения двух транспортных средств, произошло опрокидывание на бок одной из автомашин», — подтвердили информацию о произошедшем в столичном главке МВД.
По уточненной информации, пострадавших выросло до четырех человек.
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