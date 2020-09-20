Вирусолог заявил о своеобразном распространении COVID-19 в России

Вирусолог, сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов считает, что в России коронавирус распространяется по своеобразному сценарию и совершенно не так, как в других странах мира.

«Коронавирус по России распространяется своеобразно. В тех регионах, которые не сильно пострадали изначально, распространение вируса началось позже», — пояснил он свою версию в интервью URA.RU.

Ученый отметил, что хоть в Европе и говорят о начале второй волны коронавируса, в нашей стране все еще продолжается первая. А вторая, по его словам, может так и не наступить. Причиной всему этому является появление вакцин, а так же тот факт, что врачи научились лечить зараженных.

«За полгода пандемии мы очень многое сделали, так что через год начнем забывать», — подчеркнул Ершов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минздраве не прогнозируют вторую волну коронавируса.