«Платье недорогое»: образ Марины Александровой на «Кинотавре» раскритиковала дизайнер

Платье актрисы Марины Александровой на торжественной церемонии закрытия «Кинотавра»-2020 подверглось критике со стороны модного эксперта. Звезда «Екатерины» выбрала для себя наряд от дизайнера Алены Ахмадуллиной.

Для дефиле по красной дорожке в Сочи Александрова предпочла длинное золотистое платье в пол, расшитое пайетками. Она дополнила его серебряными украшениями в качестве аксессуаров.

«Фото с дорожки вы увидите у многих, а вот фото с балкона — только у меня», — шутливо подписала снимок актриса на личной странице в Instagram.

Instagram @mar_alexandrova

Именно платье не понравилось модному эксперту Ксении Князевой. Дизайнер разбирала образы актрис на церемонии закрытия «Кинотавра». Главной проблемой она назвала вырез-каре и неудачную ткань, слишком плотную и тяжелую для Александровой, пишет сайт Teleprogramma.pro.

«Слишком высокий вырез, поэтому кажется, что грудь лежит на талии, — отметила Князева. — Видно, что платье недорогое. Пайетками обтянуть руку — это катастрофа. В таком наряде она с трудом гнется».

Фанаты экранной Екатерины II в исполнении Марины Александровой категорически не согласились с выводами эксперта и пришли поддержать кумира в комментариях к ее посту.

«Безупречна! Восхитительна! А модный дизайнер уже видно не такой модный, просто решила на возражении людском выделить свою фамилию»;

«Единственная достойно одетая! Стильно, благородно, со вкусом!»;

«Вы — как прекрасное произведение искусства, которое вдохновляет», — написали ей они.

Фестиваль «Кинотавр» проходил в Сочи с 11 по 18 сентября. Главным триумфатором стал фильм Дмитрия Давыдова «Пугало».

Ранее 5-tv.ru показывал фото Олеси Судзиловской в купальнике на «Кинотавре».