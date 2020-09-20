Американские ученые вывели формулу незабываемого секса

|
Светлана Александрова
24

Исследование провели специалисты из Университета Индианы и Центра содействия сексуальному здоровью.

Американские ученые вывели формулу незабываемого секса

Фото: Depositphotos / HayDmitriy

Ученые из Университета Индианы и Центра содействия сексуальному здоровью США провели исследование с целью выяснить, что делает секс качественным и незабываемым. Как пишет «Экономика сегодня», оказалось, что необычные эксперименты с позами и игрушками для взрослых на впечатление партнеров от интимной встречи влияют не сильно. Гораздо больше зависит от атмосферы, в которой находится пара, а также от чувственных действий, которые позволяют влюбленным более детально ощутить близость.

Опросы показали, что самыми привлекательными как для женщин, так и для мужчин, являются объятия, частые поцелуи, и милые фразы во время полового акта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, регулярное употребление каких продуктов может сделать ночи супругов «слаще» и «горячее».

Читайте также

+11° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
75.03
-0.16 88.96
0.33
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 сентября

Последние новости

21:29
Солистка Little Big добила хейтеров эротичным видео с голой грудью
21:15
Американские ученые вывели формулу незабываемого секса
20:59
Бледанс призналась, что хочет «капризничать, кушать фрукты и заниматься сексом»
20:44
Ученые выяснили, что лишает человека способности получать удовольствие
20:29
«Они это любят и практикуют!» — экс-любовница Тарзана уверена, что Королева тоже изменяет
20:15
Популярный фрукт в тысячи раз снижает риск заражения коронавирусом

Сейчас читают

«Отмеченные печатью смерти»: медиум о совместном фото Борисова с Легкоступовой
«Платье недорогое»: образ Марины Александровой на «Кинотавре» раскритиковала дизайнер
Назван размер пенсии популярных телеведущих в России

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок