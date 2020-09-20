Американские ученые вывели формулу незабываемого секса

Ученые из Университета Индианы и Центра содействия сексуальному здоровью США провели исследование с целью выяснить, что делает секс качественным и незабываемым. Как пишет «Экономика сегодня», оказалось, что необычные эксперименты с позами и игрушками для взрослых на впечатление партнеров от интимной встречи влияют не сильно. Гораздо больше зависит от атмосферы, в которой находится пара, а также от чувственных действий, которые позволяют влюбленным более детально ощутить близость.

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