«Я не клоун!» — солистке Little Big указали на «несовершенные» черты лица
Певица Софья Таюрская в шоке от людей, позволяющих себе нелестные высказывания относительно внешности.
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Фото, видео: Instagram @sonyatayurskaya
Солистку группы Little Big Софью Таюрскую фанаты довели до истерики. А все из-за гневных комментариев в адрес внешности певицы.
В личном Instagram-аккаунте звезда опубликовала гневный пост, где попросила поклонников отныне не вступать в полемику относительно ее «противной родинки на лице», «жира» на теле и прочего.
«Представьте, что я не робот, не картинка, не клоун, а абсолютно обычный человек, у которого есть семья, друзья, проблемы, радости. Я хожу в те же магазины, что и вы, готовлю, убираю, стираю, моюсь, сплю, толстею, худею, крашусь и так далее!» — не сдержалась артистка.
Таюрская напомнила фолловерам, что может распоряжаться своим телом так, как захочет. Равно, как и другие люди. А исключительным правом раздавать ценные советы обладают лишь ее родственники и близкие друзья.
«Любой ваш комментарий, связанный с моим творчеством, это одно, но все, что касается моей внешности и личной жизни, уж это оставьте мне. Я всегда рада поддерживать с вами общение, делиться своей жизнью, творчеством и отвечать на ваши вопросы. Люблю!» — подытожила звезда.
В комментариях верные фанаты солистки Little Big призывали ее не обращать внимания на хейтеров, у которых нет в жизни более увлекательного занятия, чем «копаться в чужом белье».
«Соня, никого не слушай! Они все — завистники! Ты — лучшая!»
«Самое привлекательное в тебе, что ты настоящая!»
«Можно подумать, эти комментаторы самые „спортивные“, „успешные“ и „богатые“. Забудь! Ты — красавица!»
«Голос восхитительный! А какие манеры! Сонечка, ты для нас самая прекрасная!» — поддерживали Таюрскую преданные поклонники.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что солистку Little Big Софью Таюрскую затравили за «роман» с Ильей Прусикиным.
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