«Оставила ребенка без отца»: солистку Little Big затравили за «роман» с Прусикиным
Лидер группы объявил о расставании с супругой Ириной Смелой.
Фото: Instagram @sonyatayurskaya
Не успели ошарашенные фанаты переварить новость о скором разводе солиста Little Big Ильи Прусикина с женой, как поднялась целая волна хейта. Объектом ненависти стала вокалистка группы Софья Таюрская, которую считают разлучницей.
Прусикин и Ирина Смелая сообщили своим поклонникам о расставании, рассказав об этом в Instagram видео. Они пояснили, что останутся друзьями и продолжат растить общего сына Добрыню. Среди причин решения о разводе они назвали частые гастроли Little Big, которые мешали паре быть вместе.
Всего через несколько часов Софья Таюрская, коллега Прусикина по группе, выложила пост, где призналась, что скучает по поездкам в разные города вместе с Little Big.
«Очень скучаю по концертам! Сейчас бы в тур», — написала девушка, не подозревая, как все обернется.
В подписи к фото многие пользователи сети сразу заподозрили намек на отношения Таюрской с Прусикиным.
«Вот Сонька, вот провокаторша»;
«Такая ты змея, тебе прилетит за то, что разрушила чужую семью и отставила ребенка без отца. Теперь понятно, для кого ты так усердно худела», — едко написали они в комментариях.
Количество негативных и оскорбительных комментариев было столь высоко, что Таюрская начала их удалять, пишет «Экономика сегодня».
Такое поведение фанаты пары Прусикина-Смелой посчитали признанием ее вины.
«Сидишь, комменты подчищаешь, но в то же время и опровержения не даешь, так что это только вопрос времени, когда они объявят себя парой», — написали сторонники теории об измене солиста с коллегой.
Впрочем, часть пользователей все же была на стороне певицы.
«Соня, не обращайте внимание на все эти комментарии! Смейтесь над недалекими людьми!»;
«Выходи за меня замуж, чтобы тебя не доставали глупые комментаторы», — написали они.
Ранее 5-tv.ru писал, как вокалистка Little Big снялась для обложки журнала Maxim.
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