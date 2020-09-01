«Оставила ребенка без отца»: солистку Little Big затравили за «роман» с Прусикиным

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Анастасия Шадская
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Лидер группы объявил о расставании с супругой Ириной Смелой.

«Оставила ребенка без отца»: солистку Little Big затравили за «роман» с Прусикиным

Фото: Instagram @sonyatayurskaya

Тема:
Little Big

Не успели ошарашенные фанаты переварить новость о скором разводе солиста Little Big Ильи Прусикина с женой, как поднялась целая волна хейта. Объектом ненависти стала вокалистка группы Софья Таюрская, которую считают разлучницей.

Прусикин и Ирина Смелая сообщили своим поклонникам о расставании,  рассказав об этом в Instagram видео. Они пояснили, что останутся друзьями и продолжат растить общего сына Добрыню. Среди причин решения о разводе они назвали частые гастроли Little Big, которые мешали паре быть вместе.

Всего через несколько часов Софья Таюрская, коллега Прусикина по группе, выложила пост, где призналась, что скучает по поездкам в разные города вместе с Little Big.

«Очень скучаю по концертам! Сейчас бы в тур», — написала девушка, не подозревая, как все обернется.

Instagram @sonyatayurskaya

В подписи к фото многие пользователи сети сразу заподозрили намек на отношения Таюрской с Прусикиным.

«Вот Сонька, вот провокаторша»;

«Такая ты змея, тебе прилетит за то, что разрушила чужую семью и отставила ребенка без отца. Теперь понятно, для кого ты так усердно худела», — едко написали они в комментариях.

Количество негативных и оскорбительных комментариев было столь высоко, что Таюрская начала их удалять, пишет «Экономика сегодня».

Такое поведение фанаты пары Прусикина-Смелой посчитали признанием ее вины.

«Сидишь, комменты подчищаешь, но в то же время и опровержения не даешь, так что это только вопрос времени, когда они объявят себя парой», — написали сторонники теории об измене солиста с коллегой.

Впрочем, часть пользователей все же была на стороне певицы.

«Соня, не обращайте внимание на все эти комментарии! Смейтесь над недалекими людьми!»;

«Выходи за меня замуж, чтобы тебя не доставали глупые комментаторы», — написали они.

Ранее 5-tv.ru писал, как вокалистка Little Big снялась для обложки журнала Maxim.

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