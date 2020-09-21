Подозреваемая в отправке Трампу письма с ядом задержана

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Карина Бернтгольц
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Посылку с рицином, адресованную американскому президенту, перехватили 19 сентября.

Подозреваемая в отправке Трампу письма с ядом задержана

Фото: www.globallookpress.com /CNP/AdMedia

Подозреваемая в отправке президенту США Дональду Трампу письма с ядом рицином задержана. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что при себе у предполагаемой злоумышленницы был пистолет. Полицейские настигли женщину на пограничном переходе в штате Нью-Йорк при попытке попасть на территорию Соединенных Штатов из Канады.

Ожидается, что в ближайшее время прокуратура в Вашингтоне предъявит задержанной соответствующие обвинения. По факту произошедшего ведется расследование.

Как ранее писал 5-tv.ru, неизвестные отправили посылку с сильнодействующим ядом рицином президенту США Дональду Трампу, однако груз был перехвачен. Вся почта, отправленная на имя Белого дома, предварительно проверяется за пределами резиденции главы государства. Два теста подтвердили наличие яда в посылке.

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