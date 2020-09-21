Подозреваемая в отправке Трампу письма с ядом задержана
Посылку с рицином, адресованную американскому президенту, перехватили 19 сентября.
Фото: www.globallookpress.com /CNP/AdMedia
Подозреваемая в отправке президенту США Дональду Трампу письма с ядом рицином задержана. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что при себе у предполагаемой злоумышленницы был пистолет. Полицейские настигли женщину на пограничном переходе в штате Нью-Йорк при попытке попасть на территорию Соединенных Штатов из Канады.
Ожидается, что в ближайшее время прокуратура в Вашингтоне предъявит задержанной соответствующие обвинения. По факту произошедшего ведется расследование.
Как ранее писал 5-tv.ru, неизвестные
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