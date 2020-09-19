Дональда Трампа попытались отравить сильнодействующим ядом

Неизвестные отправили посылку с сильнодействующим ядом рицином президенту США Дональду Трампу, сообщает CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что груз был перехвачен. Вся почта, отправленная на имя Белого дома, предварительно проверяется за пределами резиденции главы государства. Два теста подтвердили наличие яда в посылке.

В настоящий момент Федеральное бюро расследований (ФБР) и Секретная служба США проводят расследование инцидента. В Белом доме ситуацию пока не прокомментировали.

Рицин является высокотоксичным белковым ядом растительного происхождения, который в определенных количествах может привести к летальному исходу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в сети отреагировали на обвинения Трампа в краже Россией технологии гиперзвукового оружия у США.