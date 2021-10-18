Не гадать по руке: как выявить рак легких по состоянию пальцев

Рак легких является одним из самых распространенных и опасных видов онкологии. Его очень трудно распознать на ранних стадиях, поэтому о наличии этого заболевания могут свидетельствовать не такие очевидные признаки, как изменение состояния пальцев и ногтей.

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании рассказали, что опухоли, возникающие в легких, начинают вырабатывать гормоноподобные химические вещества. В результате больше крови и жидкости приливает к тканям на кончиках пальцев, и они становятся толще или больше обычного. Более того, их длина также может увеличиться.

По этой причине изменяется и состояние ногтей, пишет Express. Если на ногтевой пластине появляется выпуклость, которую хорошо видно сбоку, это должно насторожить. Так же как и неестественно блестящая кожа вокруг ногтей. При наличии этих признаков британские специалисты советуют не откладывать визит к врачу.

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