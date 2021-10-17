Как распознать рак кишечника? — отвечает онколог

|
Виктория Андреева
Эксклюзив 1 007

Михаил Мяснянкин рассказал, какие факторы могут влиять на развитие смертельной болезни.

Фото, видео: www.globallookpress / Jochen Tack; 5-tv.ru

Ежегодно в мире регистрируется более полумиллиона случаев рака кишечника. В частности, около 40 тысяч — на территории России. При этом лишь немногие пациенты с данным заболеванием узнавали о нем на ранних стадиях. Еще меньше тех, кто обращал внимание на симптомы, предупреждающие его развитие.

Как уберечь себя от страшной болезни? Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал кандидат медицинских наук, хирург-онколог Михаил Мяснянкин.

По словам врача, у более чем 5% пациентов злокачественные образования кишечника возникают в результате наследования определенных синдромов. Среди них наиболее известны: синдром Линча*, семейный аденоматоз толстой кишки* и ассоциированный полипоз*.

Риск возникновения данной патологии повышается в случае, если у пациента наблюдаются воспалительные заболевания толстой кишки. В частности, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона*. Отягчающими факторами служат курение, чрезмерное употребление алкоголя, ожирение, а также сахарный диабет.

«Первыми признаками грозного заболевания могут являться нарушения функций желудочно-кишечного тракта. Такие, как потеря аппетита, тошнота, рвота, диарея, запоры, анемия, снижение массы тела, общая слабость. Таким пациентам необходимо, в первую очередь, обратиться для выполнения колоноскопии и для консультации к врачу-онкологу», — подчеркнул Михаил Мяснянкин.

*Семейный аденоматоз толстой кишки — наследственный синдром, характеризующийся развитием большого количества полипов (Аденом — Прим.ред.) на слизистой оболочке толстой кишки. Их число варьируется от 100 до нескольких тысяч. С течением заболевания их рост прогрессирует, что приводит к неблагоприятным последствиям.

*Синдром Линча — наследственный рак толстой кишки без развития полипов. Высокий риск возникновения у людей в возрасте до 50 лет. В отличие от семейного аденоматозного полипоза, при данном синдроме чаще поражается проксимальный отдел органа.

*Ассоциированный полипоз — наследственное заболевание, передаваемое пациенту от обоих родителей. Характеризуется развитием большого количества аденом на стенках кишечника. Отличается от семейного аденоматоза степенью тяжести.

*Болезнь Крона — хроническое воспалительное заболевание кишечника. Прогрессируя, поражает преимущественно стенки подвздошной и толстой кишки. Симптомы: диарея, боли в животе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как похудеть без диет разным знакам зодиака.

+5° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
71.24
-0.54 82.73
-0.60
Как умерли в прошлой жизни представители разных знаков зодиака

Последние новости

16:52
Погибший в результате драке в Обнинске был футболистом местного ФК
16:40
«Цифровое насилие» или пропаганда разврата? Истории учителей, со скандалом уволенных из-за жизни в соцсетях
16:17
Врач рассказал, как маленькая рана и ожог могут привести к смерти
15:51
Как умерли в прошлой жизни представители разных знаков зодиака
15:42
Миро рассказала, откуда у Ольги Бузовой могут появиться дети
15:32
Стало известно, что погибшая в отеле в Албании семья из Москвы не пила алкоголь

Сейчас читают

Типаж Харламова: физиогномист объяснила, почему актер выбрал похожую на Асмус девушку
Как по дате рождения узнать, сколько жизней вы прожили на самом деле
Пластический хирург сравнил последствия операций на нос Аршавиной и Мамаевой
Расставание с прошлым и планирование: Китайский гороскоп на неделю с 18 по 24 октября

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Песков рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского в этом году
В России заявили о снижении цен на продукты из «борщевого набора»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака