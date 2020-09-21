Коронавирусный look: Победителям премии «Эмми» вручили статуэтки в антиковидных смокингах

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Молодцова Анна
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В этом году церемония награждения американской телевизионной премии прошла в онлайн-формате.

Коронавирусный look: Победителям премии «Эмми» вручили статуэтки в антиковидных смокингах

Фото: Zuma\TASS

В ночь с 20 на 21 сентября состоялась 72-я церемония вручения американской телевизионной премии «Эмми». В этом году из-за пандемии мероприятие прошло в виртуальном режиме. Ведущий церемонии Джимми Киммел выступал из Лос-Анджелеса, а остальные смогли подключиться к трансляции в прямом эфире.

Ввиду нового формата церемонии статуэтки победителям также вручили необычным образом — на дому и в специальных защитных костюмах, напоминающих смокинг, пишет Variety. Награды доставляли ведущие в прямом эфире, которые и смогли примерить подобные антиковидные костюмы с обязательной бабочкой.

Сообщается, что смокинги разработали дизайнер Катя Кэхилл и исполнительный продюсер «Эмми» Гай Кэррингтон.

«Это не только забавный и дерзкий образ, но и защита здоровья и безопасности всех наших победителей и ведущего, которая соответствует всем эпидемиологическим протоколам — с изюминкой», — рассказали они.

В этом году престижной телевизионной премии удостоились сериал «Хранители» режиссеров Николь Кэссел и Стивена Уильямса, ситком «Шиттс Крик» и сериал «Наследники». Лучшим комедийным актером стал Юджин Леви, а лучшей комедийной актрисой — Кэтрин О’Хара.

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