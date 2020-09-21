Кто может стать следующим Джеймсом Бондом?
Букмекеры озвучили имя актера, который сможет сыграть «агента 007».
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Фото, видео: www.globallookpress.com /imago stock&people, 5-tv.ru
Новым Джеймсом Бондом может стать британский актер Том Харди. Его имя озвучили кинобукмекеры. Они даже прекратили принимать ставки на того, кто будет играть «агента 007». В прессе уже пишут о том, что звезда «Безумного Макса» и «Рок-н-рольщика» якобы прошел пробы и даже договорился с продюсерами об условиях контракта.
Тем временем производитель автомобилей, на которых разъезжает самый знаменитый шпион, объявил о возрождении производства модели DB-5. Астон-Мартин выпустит лимитированную серию — всего 25 машин. Стоить один экземпляр будет рекордные три с половиной миллиона долларов.
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