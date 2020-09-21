Кто может стать следующим Джеймсом Бондом?

Новым Джеймсом Бондом может стать британский актер Том Харди. Его имя озвучили кинобукмекеры. Они даже прекратили принимать ставки на того, кто будет играть «агента 007». В прессе уже пишут о том, что звезда «Безумного Макса» и «Рок-н-рольщика» якобы прошел пробы и даже договорился с продюсерами об условиях контракта.

Тем временем производитель автомобилей, на которых разъезжает самый знаменитый шпион, объявил о возрождении производства модели DB-5. Астон-Мартин выпустит лимитированную серию — всего 25 машин. Стоить один экземпляр будет рекордные три с половиной миллиона долларов.