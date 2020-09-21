Российских туристов в Таиланде пугают штрафами и арестами из-за нового закона

Российских туристов в Таиланде могут арестовать или наложить другие санкции в случае, если местные власти примут закон о продлении туристических виз. В таком случае проблемы у отдыхающих могут начаться с 26 сентября.

Такой прогноз в беседе с URA.RU дал исполнительный директор «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев. По его словам, власти Таиланда пошли на такой шаг из-за недовольства населения. Местные обвиняют туристов в безработице, а также переживают из-за коронавируса.

«Все зависит от того, какой вектор примут власти Таиланда. Если это желание подыграть настроению местного населения, то правоохранители не будут на это (просроченные визы) реагировать. Если действительно Таиланд хочет избавиться от иностранцев, проблему быстро решат жесткими способами», — рассказал специалист.

При этом, по мнению Мальцева, Бангкок может стать перспективным направлением для российских туристов, когда начнется вакцинация от COVID-19.

Ранее 5-tv.ru писал, что россияне бронируют авиабилеты на Новый год, несмотря на закрытые границы. Наиболее востребованными направлениями оказались Испания, Италия, а также курорты Таиланда.