«Они хотели этого добиться?»: Матери Тарзана стало плохо из-за его измены Королевой

Мать Сергея Глушко (Тарзана) очень болезненно воспринимает скандал с изменой своего сына жене Наташе Королевой. Об этом рассказал брат стриптизера Александр в эфире программы «Звезды сошлись».

Он заявил, что у каждого из родственников Тарзана своя жизнь, поэтому «уследить» за поведением «ловеласа» не представляется возможным.

«Что могут сказать в сложившейся ситуации наши старые родители? Матери плохо. Они хотели этого добиться?» – возмутился Александр.

В свою очередь, актриса Людмила Поргина, также участвовавшая в съемках передачи, порекомендовала Глушко сменить род деятельности, перестав заниматься стриптизом. Иначе, считает она, его так и будут атаковать женщины.

Скандал в звездной семье Тарзана и Королевой разгорелся несколько дней назад. Когда певица была в отпуске, в гости к ее мужу пришли две женщины, после ухода которых из квартиры исчезли драгоценности артистки на сумму пять миллионов рублей. Глушко публично признался в измене, посетовав, что женщины его опоили одурманивающими веществами и соблазнили. Позже одна из посетительниц — 28-летняя Анастасия Шульженко — заявила, что уже полтора год является любовницей стриптизера.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Королевой и Тарзана поделился своими переживаниями на фоне измены отца.