«Медитирую музыкой»: Сын Тарзана рассказал о своем состоянии на фоне измены отца

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Карина Бернтгольц
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Архип Глушко опубликовал в Instagram загадочный пост.

Фото, видео: Instagram @grek_grex

Сын Тарзана и Наташи Королевой Архип Глушко опубликовал загадочный пост в Instagram на фоне слухов об измене его звездного отца матери. Накануне 28-летняя актриса Анастасия Шульженко заявила, что беременна от стриптизера, чем буквально переполошила весь российский шоу-бизнес.

«Медитирую музыкой. Вдох, выдох и ты в раю», - написал в подписи к посту наследник знаменитой пары.

Фанаты восприняли такое неоднозначное высказывание как описание состояния юноши на фоне всех событий, происходящих в семье. Фолловеры пожелали Архипу Глушко не падать духом и выразили надежду, что вскоре все образуется.

Instagram @grek_grex

«Держись, все будет хорошо!»

«Родители сами во всем разберутся!»

«Архип никого не слушай. Все хорошо будет! В жизни бывают разные ошибки»., - писали неравнодушные комментаторы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тарзан выступил с публичным заявлением в Instagram, в котором признался в измене. При этом артист уточнил, что коварные злоумышленницы опоили его, соблазнили и в результате обокрали. Спустя сутки «мужик на 200%», как назвал он себя, удалил запись с признанием. Вскоре после выхода телешоу с участием Шульженко разозленный Глушко назвал «преступниками» тех, кто допустил даму в эфир и позволил на всю страну обнародовать непристойное видео с участием самого Сергея.

Позже экс-любовница Тарзана сообщила, что, по ее мнению, Королева тоже изменяет.

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