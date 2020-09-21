«Медитирую музыкой»: Сын Тарзана рассказал о своем состоянии на фоне измены отца
Архип Глушко опубликовал в Instagram загадочный пост.
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Фото, видео: Instagram @grek_grex
Сын Тарзана и Наташи Королевой Архип Глушко опубликовал загадочный пост в Instagram на фоне слухов об измене его звездного отца матери. Накануне 28-летняя актриса Анастасия Шульженко заявила, что беременна от стриптизера, чем буквально переполошила весь российский шоу-бизнес.
«Медитирую музыкой. Вдох, выдох и ты в раю», - написал в подписи к посту наследник знаменитой пары.
Фанаты восприняли такое неоднозначное высказывание как описание состояния юноши на фоне всех событий, происходящих в семье. Фолловеры пожелали Архипу Глушко не падать духом и выразили надежду, что вскоре все образуется.
«Держись, все будет хорошо!»
«Родители сами во всем разберутся!»
«Архип никого не слушай. Все хорошо будет! В жизни бывают разные ошибки»., - писали неравнодушные комментаторы.
Позже экс-любовница Тарзана сообщила, что, по ее мнению, Королева тоже изменяет.
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