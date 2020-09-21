Молодая возлюбленная Петросяна опубликовала первое фото с прогулки с сыном
Восхищенные поклонники в комментариях под фото с Новодевичьего монастыря назвали Татьяну Брухунову самой стильной мамочкой.
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Фото, видео: Instagram @bruhunova
Молодая помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала фотографии со своим полугодовалым сыном. Снимки не оставили равнодушными пользователей социальных сетей.
Фотографии молодая мама выложила на своей странице в Instagram. На них она в пальто и стильной шляпке гуляет с коляской в парке у Новодевичьего монастыря.
«Воскресные прогулки теперь такие», — написала Татьяна под постом.
Пользователи социальных сетей не смогли пройти мимо такого милого кадра и осыпали женщину множеством комплиментов.
«Самая стильная мамочка»
«Такие фотки вдвойне приятно видеть…»
«Танечка, с сыночком в коляске, вы еще больше расцвели в своем счастье. Вам так к лицу материнство», — написали комментаторы.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, почему имя сына Евгения Петросяна опасно для жизни. Все нюансы разъяснял опытный парапсихолог.
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