Молодая возлюбленная Петросяна опубликовала первое фото с прогулки с сыном

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Александр Просяник
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Восхищенные поклонники в комментариях под фото с Новодевичьего монастыря назвали Татьяну Брухунову самой стильной мамочкой.

Фото, видео: Instagram @bruhunova

Молодая помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала фотографии со своим полугодовалым сыном. Снимки не оставили равнодушными пользователей социальных сетей.

Фотографии молодая мама выложила на своей странице в Instagram. На них она в пальто и стильной шляпке гуляет с коляской в парке у Новодевичьего монастыря.

Instagram @bruhunova

«Воскресные прогулки теперь такие», — написала Татьяна под постом.

Пользователи социальных сетей не смогли пройти мимо такого милого кадра и осыпали женщину множеством комплиментов.

«Самая стильная мамочка»

«Такие фотки вдвойне приятно видеть…»

«Танечка, с сыночком в коляске, вы еще больше расцвели в своем счастье. Вам так к лицу материнство», — написали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, почему имя сына Евгения Петросяна опасно для жизни. Все нюансы разъяснял опытный парапсихолог.

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